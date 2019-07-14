أسوان يضم مدافع بتروجيت موسمين...

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد،في التعاقد مع ابراهيم القاضي مدافع بتروجيت ، دعما لصفوفه بالدوري الممتاز. وقام اللاعب ابراهيم القاضي بالتوقيع لصفوف اسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف بتروجيت عقب الهبوط للقسم الثاني. وتم توقيعه فى حضور مجدي عبدالعاطي المدير الفني بأسوان وايهاب منصور عضو مجلس الإدارة وذلك لدعم صفقات الفريق. Advertisements ويعد القاضي هو ثاني مدافع ينضم للفريق في الميركاتو الصيفي بعد ضم اسلام صيام مدافع بتروجيت لتدعيم الصفوف بالممتاز. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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