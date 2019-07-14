شكرا لقرائتكم محمد عواد ومدافعين ولاعبان محترفين صفقات الزمالك هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن عدد الصفقات التى من المقرر أن يتم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن الأبيض نجح فى اتمامها لكن لن يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى.

ولفت رئيس الزمالك إلى أن فريقه سيضم 5 لاعبين على أعلى مستوى، وقد يكون من بينهما ثنائى أجنبى، إلا إنه لن يتم الإعلان عن أى صفقة من تلك الصفقات إلا بعد انتهاء الفريق من خوض أخر مواجهة بالدورى فى الموسم الحالى أمام الأهلى.

Advertisements

وأشار منصور، إلى أن حارس الإسماعيلى محمد عواد قد أقترب الأبيض من ضمه بنسبة 85%، ليصبح بديلاً لمحمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض لقطع فى وتر أكليس خلال خوضه التدريبات مع المنتخب الوطنى.

ويتمسك رئيس الزمالك بعدم الإعلان عن أسماء صفقات الفريق فى الوقت الحالى، حتى لا يتم تشتييت تركيز باقى اللاعبين فى الوقت الحالى، خاصة وإن مسابقة الدورى لهذا الموسم مازالت لم تحسم حتى الأن.

ويتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.