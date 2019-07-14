شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: 5 لاعبين تحت السن مصريين فقط دون المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة شئون اللاعبين أن يكون اللاعبين الخمسة الذى سيتم قيدهم تحت السن للأندية فى الموسم المقبل مصريين فقط ومنع التعاقد مع اجانب تحت السن. Advertisements واستقر اتحاد الكرة بشكل نهائى على قيد 25 لاعب بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن فى الموسم الجديد للدوري المصري 2019 – 2020. جاء الهدف من قرار اختيار اللاعبين تحت السن من اللاعبين المصريين وليسو من الأجانب كما حدث مسبقا بتركها مفتوحة للأندية بضم لاعبين أجانب ، من أجل إفادة منتخبات الناشئين المصرية ومنح الفرصة للاعبين المصريين بالمشاركة والظهور مع منتخبات بلادهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: 5 لاعبين تحت السن مصريين فقط دون المحترفين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.