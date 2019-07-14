شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر بشكل نهائى إلغاء مسابقتي 97 و 98... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بداية من العام المقبل 2019 – 2020 ، استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل نهائى على إلغاء مسابقتي مواليد ١٩٩٧ و ١٩٩٨وقرر الاتحاد المصري الاكتفاء بمسابقة مواليد ١٩٩٩.

كما استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل نهائي علي قيد كل نادي ٢٥ لاعب بالإضافة إلي ٥ لاعبين تحت السن في الموسم المقبل للدوري ٢٠١٩ .٢٠٢٠ وسيتم إخطار الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة واستقر مسئولو اتحاد الكرة علي أن يكون الـ٥ لاعبين تحت السن من المصريين وليسو من الأجانب

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جاء قرار إلغاء مسابقة مواليد 1997 و 98 بناء علي رؤية المدير الفني لاتحاد الكرة برئاسة محمود سعد و بعد موافقة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وتحديدا بعد الاتفاق علي تواجد ٥ لاعبين تحت السن مصريين في قائمة الفريق الأول بالأندية.