شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 .. حقيقة إصابة أزارو وصراع الميركاتو ينتقل للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019



أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 ، عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع رباعي الفريق الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف فور وصولهم أمس ،السبت، إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا.

وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري.

وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.





اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 ، اطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على حالة سعد سمير مدافع الفريق الأحمر، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.

كشف طبيب الأهلي أن اللاعب يتحسن بشكل كبير ويتقدم في برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة.

اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 ، وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 ، عبر حسين السيد لاعب الأهلي والعائد من فترة إعارة قضاها في الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف، عن سعادته بهذه العودة إلى بيته الذي تربي فيه منذ مرحلة الناشئين. أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 ، عبر حسين السيد لاعب الأهلي والعائد من فترة إعارة قضاها في الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف، عن سعادته بهذه العودة إلى بيته الذي تربي فيه منذ مرحلة الناشئين.





اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019 ، أشار السيد إلى ان هذه العودة طبيعية وهو يخوض حاليا فترة التأهيل البدني بعد ابتعاده عن الكرة لأكثر من شهرين ،مشددا على أنه قطع شوطا كبيرا في هذه المرحلة وامامه أيام معدودة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق .





اخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019، قال حسين إن فترة إعارته في الدوري السعودي كانت مفيدة نظرا لقوة المسابقة والمنافسة الشرسة فيها خاصة، وأنه شارك بصفة اساسية في المباريات واكتسب المزيد من الخبرات من هذه التجربة وصنع اسما داخل واحدا من الدوريات القوية والمعروفة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019، وتلقي حسين السيد العديد من العروض وهو ما يؤكد نجاح تجربته هناك بعدما نال استحسان الجميع من خلال الاداء والمستوى الذي قدمه في المباريات.

وأضاف أن مشاركته مع الاهلي في معسكر اليكانتي الحالي تهدف إلى تأهيله بدنيا وفنيا مشيرا إلى ان فترة الإعداد جاءت في الوقت المناسب للشد من ازر اللاعبين وتأهليهم بدنيا ونفسيا خاصة ان الفريق أمامه مباراتين غاية في الصعوبة يتوقف عليهما حسم الدرع وهو ما أضفى على المعسكر المزيد من الالتزام والجدية في التدريبات التي تقام على فترتين يوميا.

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019، وأوضح ان المرحلة المقبلة صعبة خاصة وأنها تشهد حسم درع الدوري بعد موسم شاق واستثنائي والجميع يعتبر مباراتي المقاولون والزمالك بمثابة "حياة او موت " وقال إنه تابع الموسم الحالي وشاهد جميع مباريات والأهلي التى شهدت منافسة شرسة وهو ما يخلق الكثير من الدوافع لتكملة المشوار خاصة وان الفريق امامه خطوتين فقط للفوز باللقب.

وأكد حسين السيد على ان التواصل قائم بين جميع اللاعبين داخل المعسكر من خلال الاحاديث التي تدور بينهم خاصة في الفترة بين التدريب الصباحي والمسائي للشد من ازر الجميع و التأكيد على اهمية هذه المرحلة و ضرورة القتال من اجل تحقيق اهدافها .

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019، وقال إن اهداف المعسكر تتحقق يوما بعد الاخر فى ظل ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبين زيادة الانسجام واستيعاب فكر الجهاز الفني والذى ظهر من خلال اداء الفريق في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما حتى الآن مما يؤكد على جاهزية الأهلي لمواجهة تحديات الفترة المقبلة .

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019، وعن رؤيته وطموحاته في الموسم الجديد قال حسين السيد ان اهم ما يشغله في الوقت الحالي هو ضرورة القتال في التدريبات حتى يقف على قدمة ويطور من قدراته البدنية لأن الموسم القادم صعب ويشهد منافسة كبيرة ويريد أن تكون له بصمة واضحة مع الفريق.و عن المنافسة في مركز الظهير الأيسر قال حسين السيد ان هذا المركز يضم إلى جواره أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ، والمنافسه بينهم إيجابية وتزيد من القتال في التدريبات ، وتصب في مصلحة الفريق في النهاية خاصة أن الجهاز الفني يعرف إمكانات كل لاعب والمطلوب تنفيذه وفقا لفكره الفني والخططي ، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي يعرف قيمة المنافسة في ناد بحجم الأهلي ويرغب في التعبير عن نفسه بعد المزيد من الخبرات التى اكتسبها خلال فترة اعارته.

أخبار الأهلي اليوم الأحد 14-7-2019، ارسل حسين السيد رسالة لجماهير الأهلي اكد فيها على ارتباطه الشديد بهم مؤكدا أنهم أعظم جمهور في العالم والشريك الاساسي في كل البطولات و الجميع داخل الفريق يسابقون الزمن ويقاتلون في التدريبات لإهدائهم درع الدوري وتعويض الاخفاق الإفريقي ومن بعده الفوز بكل البطولات مؤكدا ان جمهور الأهلي لا يرضى سوى بالفوز ولا يقبل بغير الصعود لمنصات التتويج في اي بطولة يشارك فيها الفريق مهما كانت حجم المنافسة.