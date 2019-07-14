شكرا لقرائتكم ساريتش.. عمل بنصيحة دزيكو.. ولعب بجانب أهلاوي سابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتاد البوسني إلفيس ساريتش في طفولته الحصول على قوت يومه بتأجير أكواخ شواطئ مدينة دبروفنيك الكرواتية وهي حال جميع الأطفال آنذاك بحسب قوله في مقابلة سابقة.

وولد ساريتش في دبروفنيك في كرواتيا المقابلة للبحر الأدرياتيكي وهو ما يجعل جميع الأطفال في تلك المدينة يعتادون العمل في الشواطئ لمساعدة عائلاتهم.

ويرى ساريتش بأنه لا يوجد لديه نجم مفضل في الوقت الحالي ولكن في طفولته كان دائما يقتدي بالفرنسي زيدان الذي كانت أخباره حينها تستحوذ على جميع الوسائل الإعلامية.

ساريتش أمام رودري لاعب إسبانيا في مباراة ودية

ولم يكن يتوقع ساريتش، 28 عاما، الذي قضى معظم مسيرته في الأندية الكرواتية والبوسنية بأن يكون يوما زميلا للاعبين عالميين مثل إدين دزيكو وميراليم بيانيتش وأن يشاركهما غرفة الملابس والدكة "كان صعبا جدا أن أتخيل هذا، ولكن أنا الآن فخور جدا بأني ألعب باسم المنتخب وبجانب نجمين مثلهما".

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ورغم وصوله الـ27 حينها، إلا أن ساريتش لم يمثل المنتخب البوسني حتى يناير 2018، وبعد عدة وديات خاضها مع المنتخب الملقب بالتنين، رفع لاعب الوسط أسهمه عند المدرب والجماهير في أول رسمية يخوضها بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخبه في مرمى إيرلندا الشمالية خلال مباراة الفريقين في دوري الأمم الأوروبية.

إلفيس ساريتش محتفلا بهدفه في مرمى إيرلندا الشمالية

وبعد أن قضى ساريتش 9 أعوام في منطقة البلقان، قرر الذهاب إلى كوريا الجنوبية واللعب لسوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي، ولعب حينها ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخروج من كاشيما أنتلرز الياباني الذي حققها لاحقا، وكشف ساريتش بأن إدين دزيكو مهاجم روما الإيطالي، كان أول من هنأه بالانتقال إلى النادي الآسيوي، مضيفا بأنه قدم له العديد من النصائح القيمة التي ساعدته كثيرا.

ساريتش وداميانوفيتش بعد إحدى المبارايات مع سامسونغ سوون بلووينغز

وخلال مسيرته مع الأزرق الكوري، لعب ساريتش بجانب المونتنيغري ديان داميانوفيتش الذي سبق له ارتداء قميص أهلي جدة في عام 2006، والذي يحتل المركز الثاني في الأكثر تسجيلاً للأهداف بتريح الدوري الكوري الجنوبي بعد لي دونغ غوك.

يذكر أن أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ قد أعلن في وقت سابق يوم السبت تعاقده مع لاعب الوسط البوسني لمدة 3 سنوات.