موعد مباراة منتخب تونس ومنتخب السنغال في دور نصف النهائي لأمم أفريقيا / القنوات الناقلة والتشكيل...

أعزائي عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”، أنتم على موعد اليوم مع لقاء على درجة عالية من السخونة والإثارة، حيث يلتقي نصور قرطاج مع السنغاليين في إطار مباريات نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يطمع كلا الفريقين في الوصول للنهائي على حساب الآخر، ليصل للحلم الأكبر وهو كأس البطولة.

حيث تأهل منتخب تونس لنصف النهائي على حساب منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد، وفي المقابل تأهل منتخب السنغال لدور نصف النهائي على حساب منتخب بنين بهدف دون رد.

موعد مباراة تونس والسنغال في دور النصف نهائي

الفريقين موعد المباراة القنوات الناقلة استاد المباراة حكم المباراة السنغال/ تونس الأحد 14/7/2019، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة قناة بي إن سبورت ماكس 1و2، قناة تايم سبورت التردد الأرضي استاد الدفاع الجوي الإثيوبى “باملاك تيسيما”

أرقام للفريقين قبل اللقاء

إلتقي الفريقين 5 مرات فاز كل منهم مرة واحدة وتعادلا ثلاث مباريات.

السنغال فازت آخر ثلاث مباريات في كأس الأمم الأفريقية.

السنغال تأهل للنهائي مرة واحدة من أصل ثلاثة مرات لعب في نصف النهائي.

تونس تأهلت 6 مرات للنصف نهائي وتأهلت 3 مرات للنهائي.

التشكيل المتوقع لتونس اليوم

حراسة المرمى :- معز حسن.

خط الدفاع :- أسامة الحدادي- ياسين مرياح- ديلان برون- وجدي كشريدة.

خط الوسط :- فرجاني ساسي- إلياس السخيري- غيلان الشعلالي.

خط الهجوم :- يوسف المساكني- طه ياسين الخنيسي- وهبي الخزري.

التشكيل المتوقع للسنغال اليوم