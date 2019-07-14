Bein اونلاين: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر kora star يلا شوت رابط يوتيوب مباراة تونس ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس والسنغال اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف نقل سريع يوتيوب للجوال، متابعي الساحرة المستديرة وخاصةً الجماهير التونسية تترقب بكل شغف المواجهة الهامة التي تجمع بين منتخب تونس والسنغال في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقية 2019 والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي بتواجد جماهيري كبير لمؤازرة لاعبي نسور قرطاج من أجل تخطي عقبة أسود التيرانجا والتأهل للنهائي، تابعوا رابط مباراة تونس بث مباشر yalla shoot كورة ستار بأمم افريقيا بدون تقطيع للمتابعين.

تونس والسنغال بث مباشر يلا شوت بين سبورت، تونس ضد السنغال كورة اون لاين، وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما كحكم ساحة ويعاونه كل من وليد أحمد وسافاري كابيري أما الحكم الرابع فسيكون بيرنارد كاميل، نعرض مشاهدة ماتش تونس والسنغال kora live من خلال قناة bein sport hd max تعليق عصام الشوالي و time sport فهد العتيبي.

مباراة تونس والسنغال بث مباشر

مباراة تونس والسنغال بث مباشر kora star، وتمكن المنتخب التونسي من التأهل للمربع الذهبي بعدما قضى على آمال مدغشقر بثلاثية نظيفة بدور الثمانية، فيما بلغت السنغال هذا الدور بعدما أنهت مغامرة بنين في البطولة القارية بشق الأنفس مباريات اليوم يلا شوت.

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يتواجد الجمهور إلى مدرجات الاستاد من أجل الاستمتاع بالمباراة الكبيرة بين لاعبي المنتخبين على المستطيل الأخضر.

أعلن آلان جيريس عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المواجهة وهي: المعز حسن – أسامة حدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجير – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – أيمن بن محمد – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي – وهبي خزري.