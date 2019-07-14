الجزائر تواجه نيجيريا بسجل تاريخي متكافىء في كأس أمم إفريقيا

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يخوض منتخب الجزائر امتحاناً قوياً في الدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً بمصر عندما يلتقي بمنتخب نيجيريا المرشح هو الآخر لبلوغ المباراة النهائية .

ويمتلك المنتخبان الكبيران تاريخاً حافلاً في المواجهات التي جمعتهما في البطولة القارية وعرفت ندية شديدة بينهما.

وكانت الجزائر و نيجيريا قد التقيتا ثماني مرات في سبع دورات نهائية ، حيث تقابلا أربع مرات في دور المجموعات ، بينما بقية المواجهات كانت في الأدوار الإقصائية مع تسجيل لقائهما مرتين في المباراة النهائية ، حيث سيكون نزالهما الجديد هو الثاني في الدور قبل النهائي.

وحققت الجزائر ثلاثة انتصارات مثلما حققت نيجيريا ثلاثة انتصارات ، فيما انتهت مباراتين بالتعادل ، حيث سجل "محاربي الصحراء" 8 اهداف مقابل تلقي شباكهم 8 اهداف.

البداية نيجيرية عام 1980

تقابلا المنتخبان أول مرة في البطولة المقامة بينجيريا عام 1980 ، وذلك في الدور النهائي ، حيث انتهت المقابلة بينهما لصالح "النسور الخضراء" الذين استفادوا من عاملي الأرض و الجمهور لاكتساح "المحاربين" بثلاثة اهداف نظيفة في طريقهم لحصد أول ألقابهم القارية .

الجزائر تأثر عام 1982

لم يتأخر المنتخب الجزائري في الثأر لنفسه بعدما اوقعتهما القرعة في نفس المجموعة في البطولة المقامة بليبيا عام 1982 ، حيث تمكن من الفوز على حامل اللقب بهدفين لهدف ، لتخرج نيجيريا من الدور الأول.

التعادل سيد الموقف عام 1984

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عاد المنتخبان ليتقابلاً مجدداً في البطولة التي احتضنتها ساحل العاج عام 1984 ، حيث تواجها في دور المجموعات وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي في مباراة اتهم خلالها المنتخبان بتعمد هذه النتيجة من أجل الصعود معاً إلى الدور نصف النهائي الذهبي على حساب غانا ، بعدما ركزاً على اللعب في وسط الملعب طوال مجريات المواجهة.

نيجيريا تجدد تفوقها عام 1988

في البطولة المقامة بالمغرب عام 1988 ، شهدت المباراة بين المنتخبين مواجهة ماراثونية في الدور نصف النهائي ، استمرت حتى الأوقات الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح ، التي ابتسمت لنيجيريا لتتأهل للمباراة النهائية عقب اهدار لخضر بلومي ركلته الترجيحية.

تفوق مزدوج للجزائر عام 1990

في البطولة التي اقيمت بالجزائر عام 1990 ، التقى المنتخبان مرتين ، حيث كانت الأولى في المباراة الإفتتاحية ، بينما جرت الثانية في المباراة النهائية ، وفي كلتا المبارتين كان الفوز حليف "المحاربين" و لكن بنتيجتين متباينتين.

وافتتح المنتخبان منافسات البطولة بمباراة كبيرة ، نجحوا خلالها في اكتساح الشباك النيجيرية بخمسة اهداف لهدف ، و هي اكبر نتيجة في تاريخ الإفريقية بينهما ، وشهدت تألقاً لافتا للثنائي الهجومي رابح ماجر وجمال مناد بعدما سجل كل واحد منهما هدفين ، ليصعد المنتخبان معاً إلى الدور النصف النهائي .

وفي المباراة النهائية تجددت المواجهة بينهما ، وخلالها اسال "النسور الخضر" العرق البارد على الجزائريين ، الذين نجحوا في الفوز والتتويج بلقب البطولة بشق الانفس بهدف وحيد تاريخي سجله شريف وجاني.

تفوق نيجيري عامي 2002 و 2010

غابت المواجهة بين المنتخبان حتى البطولة التي جرت في مالي عام 2002 ، وتحديداً في دور المجموعات عندما خسر المنتخب الجزائري بهدف نظيف ، مثلما خسر مباراته الأخيرة التي جمعتهما في البطولة المقامة بانغولا عام 2010 بنفس النتيجة في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع.