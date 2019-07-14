الجزائر تهزم المغرب 3/0 و تحصد المركز الخامس فى البطولة الأفريقية لسيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب الجزائر للكرة الطائرة للسيدات على نظيره المغربى بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاء تحديد المركزين الـ 5 / 6 فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر ليحققن المركز الخامس . ومن المقرر ان يلتقى منتخبا السنغال و مصر فى لقاءا تحديد صاحب البرونزية ، بعدما ودع سيدات الفراعنة المنافسة على اللقب بالخسارة من الكاميرون 3 /0 فى نصف النهائى .

فيما يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره الكينى فى نهائى البطولة لتحديد صاحب اللقب فى تمام السابعة مساءا .

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