شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يكشف لائحة حل أزمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة نص اللائحة الخاصة بأحقية النادى فى لاعبه بعد العودة من الدراسة فى دورى الجامعات.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بين ناديى الاهلى و الزمالك بعد توقيع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك على عقود انضمامه للقلعة الحمراء، بعد عودته من دورى الجامعات الأمريكية .

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أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة أن اللائحة تنص على أن اللاعب الذى يلعب فى فريق لمدة 4 سنوات فى قطاع الناشئين، و يترك الفريق للسفر للدراسة فى دورى الجامعات ، يعود إلى ناديه الأصلى .

وأشار أبو فريخة أن الاتحاد ليس طرفا فى أزمة الأهلى و الزمالك الخاصة بأحمد اسماعيل ، بل أن الاتحاد دوره حل الأزمات ، و بالنسبة لاحمد إسماعيل فإن المستندات ستكون هى الفيصل فى الأزمة والأوراق هى التى ستثبت احقية أى من الناديين فى اللاعب

وكان طارق سعيد مدير فريق كرة السلة بنادى الزمالك اكد ان النادى يمتلك خطاب رعاية اللاعب، و احقيته فى ضم أحمد اسماعيل مرة أخرى بعد عودته من دورى الجامعات.