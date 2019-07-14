من هو أبو الرجال حكم "الفار" فى مباراة تونس والسنغال بنصف نهائى الكان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب تونس مع نظيره السنغالى فى السادسة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى. ويدير اللقاء الإثيوبى باملاك تيسيما، على أن يكون المصرى محمود أبو الرجال حكما للفيديو. نرصد أهم المعلومات عن محمود أبو الرجال.. نرصد أهم المعلومات عن محمود أبو الرجال.. - دخل مجال التحكيم منذ 17 عاما وبالتحديد عام 2002 - أول مباراة يشارك فى إدارتها فى الدورى المصرى عام 2011 Advertisements - شارك كحكم مساعد فى مباريات كأس أمم افريقيا للشباب بالجابون - نجح فى احتيار اختبارات اللياقة البدنية لحكام النخبة الأفريقية وارنرتست - أدار مباريات فى افتتاح الدورة العسكرية بعمان، وكأس العالم للشباب ببولندا كحكم فيديو.

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