شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ تايم سبورت: الارهاق أخطر ما سيواجه الجزائر أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الإرهاق هو أخطر ما سيواجه المنتخب الجزائري في مباراة الليلة امام منتخب نيجيريا، والتي تقام في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت: أن حصول لاعبو نيجيريا على يوم راحة إضافي عن لاعبو الجزائر بعد أن انتهوا من ربع النهائي قبل أن تقام مباراة الجزائر وكوت ديفوار، سيظهر تأثيره البدني خلال المباراة، خاصة وأن الجزائر خاضت أشواط إضافية أمام المنتخب الإيفواري.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره النيجيري في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ويبرز فى منتخب الجزائر الحارس رايس مبولحي الذي اهتزت شباكه مرة واحدة فى 5 مباريات بالمسابقة القارية، بجانب رياض محرز والمهاجم بغداد بونجاح وصخرة الدفاع جمال بن العمرى والمايسترو يوسف البلايلى، بينما يبرز في منتخب نيجيريا أليكس ايوبي وأوديون إيجالو.