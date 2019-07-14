شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ "تايم سبورت ": المعلم الأحق بتدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلى و المنتخب السابق أن حسن شحاتة الاحق بتدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة ، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر .

وقال متعب فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن المعلم حسن شحاتة من اكثر الاسماء المرشحة لتدريب المنتخب ، الفترة المقبلة ، فى ظل خبراته الكبيرة ، و قوة شخصيته و احترامه للاعبين .

وأضاف متعب أن مصر بها مدربين متميزين إلى أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الاندية ، فحسن شحاتة لديه خبرة فى تدريب المنتخبات .

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ويمتلك حسن شحاتة تاريخاً ناصع البياض مرصعاً بالأرقام القياسية، لقبته الجماهير بـ"المعلم"، فى إشارة لمهاراته لاعباً ومدرباً أسطورياً، ومؤخراً رحب بالعودة لقيادة الفراعنة لاستعادة الأمجاد الكروية رافضاً نغمة كبر سنه.

المعلم توج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 2006 و2008 و2010 فى مصر وغانا وأنجولا على التوالى، كما حقق بطولة دورة الألعاب العربية عام 2007.

وودع الفراعنة بطولة امم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الهزيمة امام جنوب أفريقيا ، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات