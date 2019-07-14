شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن تأخر التعاقدات الجديدة: "نرفض الصفقات المستأنسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أسباب تأخر الدراويش فى التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً أن ناديه يسير بخطى ثابتة فى ملف الصفقات، ولكنه يضع شروطاً خاصة للوافدين الجدد.

وقال المصدر، إن الإسماعيلى يرفض ضم "الصفقات المستأنسة فى الدورى" التى لا تقدم جديداً للفريق، موضحاً أن ناديه يضع معايير خاصة للوافدين الجدد، أهمها أن يكون اللاعب صغيراً فى السن، بجانب امتلاكه خبرة أيضاً، فضلاً عن كفاءته وقدرته على الانسجام مع طريقة لعب الدراويش بسهولة .

وأوضح نفس المصدر أن ناديه لا ينتظر رديف الأهلى والزمالك لضمه، لأنه ليس كل لاعب ارتدى قميص الأهلى أو الزمالك يصلح للعب مع الإسماعيلى .

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الفريق لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".