شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ومهندس وصيدلى.. كيف تجاوز نجوم الكرة اختبارات الثانوية العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو في الشارع المصري الآن فوق صوت نتيجة الثانوية العامة، ومثل انتظار ركلات الحظ الترجيحية التي تكافئ في أغلب الأحيان الفريق المجتهد وتنحاز إلى جانبه، ترقب الآلاف من الطلاب نتيجة الثانوية العامة، التي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبله في سنوات عمره المقبلة.

وبين هوس كليات القمة والقاع يدور الجميع باحثين عن الهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة الذي ينعش الآمال ويحقق الطموحات و يثلج صدور الآباء، ومثلهم مثل جميع الطلاب عاش نجوم الكرة تلك اللحظات في ترقب وانتظار لنتيجة الثانوية العامة، وعاشوا أيضاً لحظات الفرح بتكليل جهودهم ومسيرتهم العلمية جنباً إلى جنب مع مسيرتهم الرياضية.

ولأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع يرصد الخليج 365 في السطور التالية أبرز ما حققه نجوم الكرة في الثانوية العامة:

ـ شريف إكرامي

حارس مرمى النادي الأهلي ونجل إكرامي الشحات وحس إفريقيا حصل على 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ـ عمرو بركات

صانع ألعاب سموحة حصل أيضاً على مجموع 98، والتحق بكلية الهندسة.

ـ محمود فايز

المساعد والمترجم الخاص بهكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني حصل على مجموع 93%.

ـ عمر جابر

ظهير أيمن بيراميدز حصل على مجموع 96%.

ـ محمد ناجي جدو

مهاجم الجونة حصل على مجموع 86%

ـ وائل جمعة

مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق 84%.

ـ أسامة نبيه

مدرب المنتخب السابق 64%، والتحق بكلية التربية الرياضية.

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ـ محمد فاروق

لاعب الأهلي السابق حصل على 76%، والتحق بكلية التجارة جامعة عين شمس.

ـ مصطفى يونس

لاعب الأهلي السابق 58%.

ـ محمود حسن تريزيجيه

صانع ألعاب قاسم باشا التركي والمنتخب 55%.

ـ رمضان صبحي

صانع ألعاب النادي الأهلي 60.98%.

ـ محمد صلاح

لاعب المنتخب الوطني وليفربول حصل على شهادة الدبلوم الفني بمجموع 52.8%.

ـ رامي ربيعة

مدافع النادي الأهلى حصل على 78% بعد إضافة 4% تفوق رياضي.

ـ محمود عزت

لاعب سموحة حصل على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة.