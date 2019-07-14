شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون فى ضيافة البحيرة.. 1600 مشجع فى وادى النطرون قبل لقاء نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت مديرية أمن البحيرة على تأمين 30 حافلة على متنها 1600 مشجع جزائرى حضروا لدعم منتخب بلادهم أمام نيجيريا،والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، وذلك أثناء زيارة مشجعى الجزائر لأحد المطاعم فى وادى النطرون لتناول وجبة الإفطار، وسط الأجواء المصرية بالمطعم ضمن برنامج أعدته لهم وزارة السياحة.

ومنذ وصول المشجعين حضر مدير أمن البحيرة اللواء مجدى القامرى ومساعدوه من قيادات المديرية للإشراف الميدانى على إجراءات تأمين الرحلة والاهتمام بالأشقاء الجزائريين لقضاء وقت ممتع وحتى مغادرتهم .

وكان مدير الأمن ومساعدوه على اتصال دائم بمحافظ البحيرة ومسئولى وزارة السياحة بغرفة عمليات حتى يقضى الاشقاء الجزائريين وقتهم وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة والتأمين، إلا أن غادروا وسط إجراءات أمنية لاستكمال رحلتهم بزيارة أهرامات الجيزة قبل التوجه للاستاد لحضور مباراة نيجيريا.

خلال تواجدهم أثنى الأشقاء الجزائريون على المجهود الذى بذله قيادات الأمن فى محافظة البحيرة ووجهوا الشكر للواء القامرى مدير الأمن ومساعديه، والذى أكد لهم أن مصر حريصة دائمة على حسن ضيافة كل من يتواجد على أراضيها فما بالكم وأنتم أشقاء أعزاء علينا.

ويسعى منتخب الجزائر لحجز مقعده فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نيجيريا فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

ويتطلع منتخب الجزائر لمواصلة عروضه القوية بإقصاء نيجيريا وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب فى مناسبة وحيدة عام 1990، فيما يسعى منتخب "النسور الخضر" للمضى قدماً نحو حصد اللقب الرابع فى تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي.



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