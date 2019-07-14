شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يدرس إعارة جيرالدو في الصيف.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية في النادي الاهلي لإعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لأحدى الأندية المحلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حال صدور قرار رسمي من إتحاد الكرة بعدم اعتبار اللاعبين العرب من شمال أفريقيا "محليين".

كان اتحاد الكرة قد أعلن منذ أيام أنه سوف يسمح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب عربى واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020، بعدما شهد الموسم الجارى للدورى المصرى السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.

وعلم ”الخليج 365” أن الأنجولي سيرحل من الاهلي على سبيل الإعارة لمدة موسماً بنسبة كبيرة لأحدى الأندية المحلية حال تراجع إتحاد الكرة عن إقتراح مُعاملة لاعبي شمال أفريقيا على إنهم محليين حيث يضم الاهلي حالياً 5 أجانب ولابد من رحيل أحدهم حال التراجع رسمياً عن إقتراح لاعبي شمال أفريقيا.

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ويضم الأهلى حالياً خمسة لاعبين أجانب، هم التونسي على معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيرى أجاى واللاعب المالى الجديد أليو ديانج ومعهم جيرالدو.

وينتظر الأهلى صدور قرر رسمى من الجبلاية بخصوص هذا الأمر حتى يُحدد مصير جيرالدو ففي حالة صدور القرار سيتم قيد التونسى على معلول أو أزارو ضمن القائمة المحلية على أن يتم قيد الرباعي الأخر ضمن الأجانب.