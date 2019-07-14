شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: جبت نتيجة شريف من الكنترول و حذرته من اقتصاد وعلوم سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ذكريات نتيجة الثانوية العامة لنجله شريف حارس العرين الأحمر، والذي حصل على مجموع 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، نتيجة شريف كانت من أكثر الأشياء التي أسعدتني في حياتي، وكنت متوقعاً أن يحصل شريف على درجة عالية لكن ليست هذه الدرجة.

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أضاف وحش أفريقيا: حصلت على النتيجو من الكنترول قبل أن تظهر ويتم إعلانها، واتخذ شريف قرار الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رغم أنني حذرته من صعوبتها بسبب انشغاله مع الدراسة بكرة القدم، لكنه أكد أنه سيتمكن من التوفيق بين الدراسة واللعب وهذا ما حققه بالفعل رغم تأخر شهادته بسبب ظروف احترافه في هولندا.

واختتم حارس عرين الأهلي الأسبق، بأن نجله الأكبر أحمد إكرامي رحم الله كان قد حصل هو الآخر على مجموع 95%.