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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماعا مع اللواء على درويش المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولي وبحضور ممثلى مؤسسة إعلام المصريين وممثلي الشركة المعنية بتنظيم فعاليات حفل الختام الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لكافة فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكافة منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التى تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.
ومن جانبه، أكد صبحى خلال الاجتماع على ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز بحفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية التى تستمر حتى 19 يوليو الجارى ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة .
وزير الرياضة و مدير هيئة ستاد القاهرة
وزيرالرياضة فى الجلسة
وزير الرياضة فى الاستاد
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