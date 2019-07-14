شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف رائع لـ صالح جمعة فى تدريبات الأهلي بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك فيديو من تدريبات الفريق بالمعسكر المقام حالياً فى إسبانيا.

وأظهر الفيديو صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء أثناء تسجيله هدفاً بعد تسديدة قوية لم تخطئ طريق مرمى مصطفى شوبير خلال التقسيمة فى تدريبات الأهلي.

وشارك وليد سليمان لاعب الأهلى فى المران الصباحى اليوم، الأحد، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى الإسبانية التى تستضيف معسكر الإعداد الخارجى، وانتظم سليمان فى المران بعد وصوله أمس إلى المعسكر استعداداً لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام جولات بطولة الدورى.

وكان الرباعى الدولى وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن قد انضموا للمعسكر، بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

فى الوقت نفسه، حصل محمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن على راحة من المشاركة فى المران، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين الثلاثة راحة بسبب الإجهاد، فيما شارك وليد سليمان بشكل طبيعى عقب وصول الدوليين للمعسكر أمس.

ومن المقرر خضوع الثلاثى لفحص طبى قبل المران المسائى الذى يخوضه الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة فريق اوكام الإسبانى غدا الاثنين، فى ثالث المباريات الودية استعدادا للمرحلة المهمة الحالبة.‎