شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ودعت سيدات الطائرة المنافسة على لقب البطولة الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على أسرة الكرة الطائرة المصرية فى ظل وداع منتخب مصر للسيدات المنافسة على لقب البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر و تختتم اليوم على صالة 6 أكتوبر بعد الخسارة فى نصف النهائى من سيدات الكاميرون التى ستلاقى كينيا فى لقاء تحديد صاحب اللقب بنتيجة 3 /0 .

و يرصد الخليج 365 أسباب وداع سيدات الطائرة للمنافسة على لقب أفريقيا فى التقرير التالى:

فشل معسكر سلوفينيا

يعد من أبرز أسباب خسارة سيدات الطائرة للقب البطولة الأفريقية هو سوء الإعداد الجيد لهذه المنافسة بعدما فشل السفر إلى معسكر سلوفينيا الذى كان من المقرر أن يستعد اللاعبات من خلاله و ذلك بسبب عدم الحصول على التأشيرات .

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سيدات الطائرة

كما أن لقاء نصف النهائى أمام الكاميرون شهد غياب تركيز نجمات منتخب الطائرة بالرغم من وجود لاعبات أصحاب خبرات على المستوى الأفريقى .

فشل سيدات الطائرة فى التأهل إلى النهائى يعود إلى سوء الإدارة الفنية و عدم دراسة نقاط القوة و الضعف فى المنتخب الكاميرونى بشكل جيد ، خاصة انه منتخب قوى.