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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى أحدث نيولوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع السوشيال ميديا صوراً لأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، ظهر خلالها بنيولوك جديد.
يذكر أن أحمد الشناوى كان ضمن كتيبة الفراعنة التى شاركت فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، قبل أن يودع المنتخب البطولة من دور الـ 16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.
ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 70 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة فى المسابقة المحلية.
يذكر أن بيراميدز كان قد تعاقد مع الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها الفرنسي مع ديسابر فى كان 2019.
احمد الشناوي
الشناوي
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