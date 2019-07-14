شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تقرر اختيار 5 لاعبين تحت السن من الجنسية المصرية بقوائم الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة شئون اللاعبين، على أن يكون اللاعبون الخمسة الذى سيتم قيدهم تحت السن للأندية فى الموسم المقبل من اللاعبين المصريين فقط ومنع التعاقد مع أجانب تحت السن.

وكان اتحاد الكرة قد استقر بشكل نهائى على قيد 25 لاعباً بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن فى الموسم الجديد للدورى المصرى 2019 – 2020.

جاء الهدف من قرار اختيار اللاعبين تحت السن من اللاعبين المصريين وليسوا من الأجانب، كما حدث مسبقا بتركها مفتوحة للأندية بضم لاعبين أجانب، من أجل إفادة منتخبات الناشئين المصرية ومنح الفرصة للاعبين المصريين بالمشاركة والظهور مع منتخبات بلادهم.

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