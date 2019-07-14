تشكيل تونس.. ساسي أساسيًا.. وأيمن بن محمد في الوسط أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، تشكيل نسور قرطاج لمواجهة نظيره السنغالي على ملعب الدفاع الجوي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وتواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، مع الاعتماد على الظهير الأيسر أيمن بن محمد في الوسط، حيث جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: معز حسن.

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الدفاع: محمد دراجر، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد.

الهجوم: وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

جدير بالذكر أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا، التي تقام مساء اليوم في وقت لاحق على ملعب ستاد القاهرة.