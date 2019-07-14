حسين السيد: سعيد بالعودة للأهلي.. واكتسبت خبرات في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أبدى حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى وذلك بعد أن قضى فترة احتراف في السعودية مع فريق الاتفاق.

وقال حسين السيد في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن هذه العودة طبيعية وهو يخوض حاليا فترة التأهيل البدني بعد ابتعاده عن الكرة لأكثر من شهرين، مشددا على أنه قطع شوطا كبيرا في هذه المرحلة وأمامه أيام معدودة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق.

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وأضاف أن فترة إعارته في الدوري السعودي كانت مفيدة نظرا لقوة المسابقة والمنافسة الشرسة فيها خاصة، وأنه شارك بصفة أساسية في المباريات واكتسب المزيد من الخبرات من هذه التجربة وصنع اسما داخل واحدا من الدوريات القوية والمعروفة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وتلقي العديد من العروض وهو ما يؤكد نجاح تجربته هناك بعدما نال استحسان الجميع من خلال الاداء والمستوى الذي قدمه في المباريات.

وأوضح أن مشاركته مع الأهلي في معسكر أليكانتي الحالي تهدف إلى تأهيله بدنيا وفنيا مشيرا إلى أن فترة الإعداد جاءت في الوقت المناسب للشد من أزر اللاعبين وتأهليهم بدنيا ونفسيا خاصة وأن الفريق أمامه مباراتين غاية في الصعوبة يتوقف عليهما حسم الدرع وهو ما أضفى على المعسكر المزيد من الالتزام والجدية في التدريبات التي تقام على فترتين يوميا.

وأكد حسين السيد أن التواصل قائم بين جميع اللاعبين داخل المعسكر من خلال المحادثات التي تدور بينهم خاصة في الفترة بين التدريب الصباحي والمسائي.