لايبزيغ يرغب بحسم مصير مهاجمه الدولي فيرنر

يرغب نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم في حسم مصير مهاجمه الدولي تيمو فيرنر في المستقبل القريب، وذلك مع بقاء موسم واحد على انتهاء عقده.

وقال ماركوس كرويشه مدير الكرة في لايبزيغ في مقابلة مشتركة مع المدير الفني جوليان ناغسلمان لصحيفة “بيلد أم سونتاغ” يوم الأحد: سنتبادل الحديث مع فيرنر قريبا، سيصل إلى قرار وسنتقبل أي قرار.

ومن المفترض أن ينتهي عقد فيرنر مع لايبزيغ في يونيو 2020، وبعدها يحق للاعب البالغ من العمر 23 عاما، الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

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ويسعى لايبزيغ لتفادي هذا السيناريو من خلال الاتفاق مع نجم هجومه على تجديد العقد، أو الرحيل عن الفريق الآن للاستفادة من قيمة الصفقة.

ورغم ما يتردد منذ فترة عن احتمالات انضمام فيرنر إلى بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، لم يتحدث اللاعب نفسه كثيرا بشأن مستقبله في الأشهر الأخيرة.

وأنهى لايبزيغ الموسم الماضي في المركز الثالث بالبوندسليغا، والآن يأمل، تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان، في التقدم خطوات أخرى والدخول في إطار المنافسة الحقيقية على اللقب. وقال كرويشه: هو لاعب مهم بالنسبة لنا، نود أن يلعب في صفوف لايبزيغ في السنوات المقبلة.