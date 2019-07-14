أتلتيكو يوجه أنظاره نحو خاميس

اقترب صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز من الانتقال إلى اتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من جاره اللدود ريال مدريد.
ويرغب رودريغيز في مواصلة العيش في العاصمة الإسبانية مدريد، ولكن بما أنه خرج من حسابات مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، فإنه وجه أنظاره صوب أتلتيكو مدريد، بحسب صحيفة ماركا اليوم الأحد.
وقضى رودريغيز الموسمين الماضيين معارا لفريق بايرن ميونخ الألماني.
ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه نابولي الإيطالي أيضاً لتعزيز صفوفه بصانع اللعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة آس الإسبانية الأسبوع الماضي أن نابولي يعتمد على ثلاثة عوامل لإنجاح صفقة ضم رودريغيز، وهي: رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوني، مدرب نابولي، وحاجة ريال مدريد لبيع النجم الكولومبي، بالإضافة إلى رفض ريال مدريد العرض المقدم من جاره أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب.
ولذلك، تثق إدارة نابولي في أن نظيرتها في ريال مدريد، برئاسة فلورينتينو بيريز، ستوافق على عرضها لضم رودريجيز عاجلاً أو آجلاً، كون النادي الإسباني لا يرغب في خسارة ثمن اللاعب البالغ 42 مليون يورو عند انتهاء تعاقده في 2020.
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