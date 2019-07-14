أهلي جدة يتعاقد مع البوسني ساريتش

يواصل الأهلي السعودي تدعيم صفوفه استعداداً لمواجهة غريمه الهلال في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد ضم لاعب وسط منتخب البوسنة، ألفيس ساريتش، لمدة ثلاث أعوام.

وسيلتحق ساريتش (28 عاماً)، القادم من سوون بلو وينغز الكوري الجنوبي، بمعسكر الأهلي في النمسا الثلاثاء المقبل، كما أعلن النادي، صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، عبر حسابه على تويتر.

وقضى ساريتش معظم مسيرته في أندية كرواتية قبل الانتقال إلى كوريا الجنوبية في الموسم الماضي، وشارك مع منتخب بلاده في منافسات دوري الأمم الأوروبية الأوروبية العام الماضي، وسجل هدفاً في الفوز 2-0 على إيرلندا الشمالية.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة الهلال في دور 16 بدوري الأبطال في أغسطس (آب) المقبل، تحت قيادة فنية جديدة بعد تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الشهر الماضي.