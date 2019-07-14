يوفنتوس يحسم صفقة دي ليخت ويحدد ميعاد الكشف الطبي

تصارعت في الفترة الماضية الأندية الأوروبية ومنها برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت، بعد تألقه الموسم الماضي مع الفريق.
وحسم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الساعات الماضية صفقة التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي، ووفقا لموقع"كاليتشو ميركاتو" الإيطالي، فإن مسؤلو الفريق أنهوا الصفقة بين اللاعب ووكيله وناديه، ولميتبقي إلا الإعلان رسميا.
وذكرت تقارير هولندية أن يوفنتوس اتفق مع إدارة أياكس أمستردام على دفع 70 مليون يورو في صفقة اللاعب، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.
وسيحصل اللاعب علي 12 مليون يورو، بواقع 7.5 مليون راتب سنوي، و4.5 مليون علىسبيل المكافآت.
وأكد الموقع الإيطالي علي أن اللاعب سيجري الكشف الطبي في يوفنتوس مساء اليوم أوصباح غد الاثنين، والتوقيع علي العقود وسيتم بعدها فورا الإعلان رسميا عن الصفقة.
ويذكر أن دى ليخت ساهم في تحقيق آياكس لقبى الدورى والكأس المحليين في هولندا الموسم الماضى، وصعد إلي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ووصل مع منتخب بلاده لنهائي دوري الأمم الأوروبية ولكنهم خسروا أمام فرنسا بهدف دون رد.
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