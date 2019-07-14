الحرية البورسعيدي يفوز ببطولة دوري الكرة الطائرة "جلوس"

حصد نادى الحرية البورسعيدى للمعاقين بطولة الدورى العام الممتاز ( أ ) للكرة الطائرة "جلوس" بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق المستقبل السكندرى بثلاثة أشواط مقابل شوطا واحدا.
وقد تألق لاعبى الفريق في المباراة ومثلهم أسامة عبدالعالوالسيد كامل ومحمد على وهشام صلاح وصلاح عطا وتامر مرجان وحسام مسعود وعبد النبى حسن ومحمد سعد وأشرف زغلول وأحمد عبد الواحد زجابر عبد الواحد ، ويتولى إدارة الفريق متولى الحديدى ويشرف عليه الدكتور مسعد العيوطى.
أهدى عادل عفيفى نائب رئيس النادى البطولة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووجه الشكر لجميع اللاعبين، وأكد أن نادى الحرية سبق له الفوز بالعديد من البطولات المحلية والدولية ومثل مصر فى كافة المحافل وحصل على العديد من التكريمات على كافة المستويات.
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