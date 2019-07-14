الكشف عن حكم مباراة الأهلي والهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الأسيوى لكرة القدم عن حكام مباراة الأهلي السعودي ومواطنه الهلال في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الأهلي السعودي نظيره فريق الهلال في مباراة الذهاب

بدوري أبطال آسيا المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، على ملعب الجوهرة، ويدير اللقاء الحكم العماني أحمد الكاف.

بينما يدير مواجهة الإياب الحكم الأوزبكستاني رافشان ايرماتوف

والتي ستقام يوم 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي حصل على لقب بطولة دوري أبطال آسيا مرتين فى تاريخه عام 1991 وعام 2000 في حين لم يتوج الأهلي بلقب هذه البطولة، واكتفى بدور الوصيف في نسختي 1985 و2012.