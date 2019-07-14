ساندرا سمير تحقق المركز الثاني ببطولة "جيتسكو" للتنس

حققت البطلة المصرية ساندرا سمير المركز الثاني ببطولة جيتكسو ( W25 Getxo ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس ITF ) التي تقام في إسبانيا على الأراضي الرملية. ITF ) التي تقام في إسبانيا على الأراضي الرملية. وخسرت ساندرا في المباراة النهائية التي جمعتها مع اليونانية ديسبينا بابا ميتشيل والتي حققت لقب البطولة. التي جمعتها مع اليونانية ديسبينا بابا ميتشيل والتي حققت لقب البطولة. وقدمت ساندرا سمير أداءً مميزا طوال مشاركتها في البطولة حتى وصلت للمباراة النهائية وحققت المركز الثاني.

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