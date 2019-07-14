أصبح نادي مانشستر يونايتد، بصدد إبرام صفقة تاريخية لأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية "مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني لنادي ليستر سيتي، نظيرالتعاقد مع المدافع هاري ماجواير، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب غداً إلى قلعة الشياطين الحمر لإجراء الكشف الطبي".
واضافت " ليستر تخلى عن ماجواير بعد ان عثرعلى بديله، اللاعب لويس دونك نجم برايتون، والذي قد ينضم للفريق بمقابل 56 مليون جنيه إسترليني".
وفي حال إتمام صفقة ماجواير لصالح اليونايتد بذلك المبلغ، فإنه سيحطم الرقم القياسي للهولندي فيرجيل فان دايك كأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي، حينما انتقل إلى ليفربول مقابل70 مليون جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر هاري ماجواير يتخطى فان دايك كأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.