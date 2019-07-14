هاري ماجواير يتخطى فان دايك كأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي

أصبح نادي مانشستر يونايتد، بصدد إبرام صفقة تاريخية لأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية "مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني لنادي ليستر سيتي، نظير

التعاقد مع المدافع هاري ماجواير، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب غداً إلى قلعة الشياطين الحمر لإجراء الكشف الطبي".

واضافت " ليستر تخلى عن ماجواير بعد ان عثر

على بديله، اللاعب لويس دونك نجم برايتون، والذي قد ينضم للفريق بمقابل 56 مليون جنيه إسترليني".

وفي حال إتمام صفقة ماجواير لصالح اليونايتد بذلك المبلغ، فإنه سيحطم الرقم القياسي للهولندي فيرجيل فان دايك كأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي، حينما انتقل إلى ليفربول مقابل70 مليون جنيه إسترليني.