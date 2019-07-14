مدرب يد المقاولون للوفد: لدينا 4 لاعبين فى المنتخبات.. وانتزعنا كأس مصر من الأهلي

التقت "بوابة الوفد" عمرو رجب أبو سريع، المدير الفنى لكرة اليد "بنين وبنات"، بنادى المقاولون العرب، الذى رد على أسئلة عدة بخصوص أبرز ما تحقق فى الموسم الأخير، والخطة المستقبلية، ودور النادى في إمداد المنتخبات الوطنية باللاعبين، والعديد من الأسئلة الأخرى.

فى رده على الأسئلة أكد عمرو رجب أبو سريع أن فرق المقاولون العرب في المراحل السنية المختلفة حققت 10 ميداليات فى الموسم الأخير، مشيرًا إلى فوز فريق النادى مواليد 2002 بكأس مصر بعد تغلبه في المباراة النهائية على الأهلى، وقام المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب بتكريم الفريق.

أضاف، أنه سبق أن لعب فى صفوف نادى المقاولون العرب لليد، مشيرًا إلى أنه تولى التدريب فى النادى عام 2007 وكان وقتها هناك 3 فرق من مواليد أعوام 1996 و1997 و1998 ولكنه ترك النادى عام 2011، حيث قام بالتدريب فى مكان آخر، ثم عاد إلى النادى عام 2014.

وتابع، أنه بصفته المدير الفني لكرة اليد بنادى المقاولون العرب، كان هناك عام 2014، 3 فرق من مواليد 2002 و2003 و2004، ولكنه فى الموسم التالى قام بإضافة فرق مواليد 2006 و2007.

وفي الموسم الثالث قام بإضافة فرق مواليد 2008 و2009 وفي الموسم الرابع أضاف

فرق مواليد 2010 و2011 وفي هذا الموسم أضاف فريق مواليد .2012

قال في رده على أسئلة بوابة الوفد إنه إضافة إلى حصول مواليد 2002 على كأس مصر في الموسم الأخير فإن فريق 2002 حقق مركزًا ثالثًا على مستوى منطقة القاهرة ورابع على مستوى الجمهورية، أما فريق 2006 فحقق أول الجمهورية وثالث القاهرة، وحقق فريق 2007 ثالث القاهرة، والإنجاز نفسه حققه فريق 2008، وحقق فريق 2009 خمس ميداليات في البطولات التى شارك فيها، منها ميدالية ذهبية وأخرى فضية و 3 ميداليات برونزية، وحقق فريق 2010 المركز الرابع على مستوى منطقة القاهرة.

أضاف، أنه نظرًا لإلغاء النشاط الرياضي فى اللعبة فى فترة سابقة بالنادى، فإنه تمكن، للمرة الأولى من تجهيز فريق للمقاولون، وسوف يشارك هذا الموسم في دورى الدرجة الأولى بعد غياب 18 عامًا، حيث كان آخر فريق يشارك به المقاولون العرب في الدرجة الأولى عام 2001 وجميع اللاعبين الحاليين في الفريق الذي سيشارك في الدرجة الأولى من أبناء النادى.

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وواصل، أن فرق النادى تحقق مراكز أولى

ومتقدمة،والفرق التي لا تنافس تحقق مركزًا رابعًا أو خامسًا.

وأشار إلى أنه في مسابقات كرة اليد المصغرة حققوا إنجازات أفضل من الأهلى والزمالك، وأنه في ترتيب الدرع العام للمراحل السنية كافة حققوا المركز السابع بنين وبنات متقدمين على فرق مثل الزمالك وسموحة والجيش، وهى تحسب للبنين والبنات.

وتابع: "أما على مستوى البنين فقد حققنا المركز الثالث متقدمين على الأهلي والزمالك والجيش وسموحة، حيث يسبقنا فقط الشمس وسبورتنج، لكن اتحاد اليد يحتسب الترتيب لفرق البنين والبنات معًا، وبالتالى فإننا فى المركز السابع بنين وبنات على مستوى الدرع العام لجميع مسابقات المراحل السنية المختلفة".

وأشار أبو سريع إلى أن نادي المقاولون يقوم بمد المنتخبات باللاعبين، وحاليًا يوجد 4 لاعبين فى المنتخبات الوطنية، هم، أحمد عماد وكريم عادل وعمر مصطفى ويوسف أحمد عبدالمنعم.

وأردف، أنه كان هناك لاعبين آخرين فى المنتخبات هما، عمر حسا،م ولكن تم بيعه للأهلي، ومحمود محمد عبدالعزيز، وتم بيعه الى سبورتنج، مما حقق دخلًا للنادى، خصوصًا أنهما من الناشئين، مشيرًا إلى وجود مدرسة كرة يد للبنات حاليًا وسيتم تكوين فريق والمشاركة به فى موسم 2020:2021 حيث إنهم مواليد 2010 وحاليًا لا توجد مسابقة لهذه السن.

وأشار إلى وجود خطة لمدة 5 سنوات، تستهدف أن يظل فريق المقاولون العرب في الدرجة الأولى موسمين، ثم يحقق نتائج ويصعد إلى الممتاز، ويظل لمدة 3 مواسم، بحيث فى الموسم الخامس يلعب فى دورى المحترفين.

واختتم أنه يتم حاليًا فترة الإعداد للاشتراك فى المسابقات كافة للفرق المختلفة، التى ستبدأ جميعها فى شهر سبتمبر المقبل.