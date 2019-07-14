للإسبوع الثاني.. إقبال كثيف على اختبارات نادي النصر

تتواصل اختبارات كرة القدم للناشئين بنادي النصر بمصر الجديدة وتشهد اقبالا كبيرًا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الاعمار السنية من مواليد 1999 حتي 2009.

وكان نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق قد فتح باب الاختبارات لموسم 2019

/ 2020 وتقام الاختبارات علي ملاعب النادي بمصر الجديدة تحت اشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد عبدالفتاح كقتة مدير الكرة وتفتح باب الاختبارات يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا.

يذكر ان قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الاساسية للفريق الاول كما انه اخرج العديد من نجوم النادي كان آخرهم عمار حمدي نجم الاهلي واسلام عيسي نجم المصري واحد صبيحة ومحمود فهمي المنتقلين حديثا للمقاصة واحمد سامي نجم طلائع الجيش ومروان حمدي نجم المقاصة وغيرهم من النجوم.