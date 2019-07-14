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المصري يواصل لقاءاته الودية في معسكره بالإسكندرية

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 يواجه فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي نظيره المجد السكندري في مباراة ودية جديدة ضمن إطار الاستعداد للموسم الجديد من خلال معسكره المقام بالإسكندرية.

 أنهى اللواء ياسر سالم، المدير الإدارى، الاتفاق مع

الجهاز الإداري لفريق المجد السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب الفندق، الذي يقيم به المصري حاليًا معسكره المغلق ببرج العرب، وتقام الخامسة مساء غدٍ الإثنين.

 كان المصري خاض الخميس الماضي أولى مبارياته الودية بالمعسكر، التي جمعته ونظيره فريق الرجاء المطروحي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما يلتقي الفريق في الخامسة مساء اليوم نظيره الترام السكندري في ثاني مبارياته الودية.

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