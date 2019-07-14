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السيطرة على حريق بنادى الاتحاد السكندرى

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نجح رجال الاطفاء بالسيطرة على حريق هائل بإحدى ألعاب الاطفال " السيميلتور" بنادى الاتحاد السكندرى.

كان عامل تشغيل السينما ثلاثية الأبعاد الخاصة بالأطفال بحديقة النادى قد فوجئ بإندلاع شرارة كهربائية

من اللعبة وبداخلها الاطفال فى الوقت الذى تعثرعليه فتح انبوبة الإطفاء ولكنه نجح بمعاونة رجال النادى فى فتح اللعبة السينمائية وخروج الاطفال.

ومن جانبه قال احمد فؤاد عضو مجلس الادارة أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل وحصره فى المنطقة ذاتها دون أن يمتد لنطاق اوسع.

وتابع فؤاد بأنه لا توجد إصابات مؤكدا على فتح تحقيق موسع لمحاسبة المتسببين فيه .

 

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