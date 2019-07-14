نور أكرم تحرز ذهبية وزن ٥٩ كجم في بطولة أفريقيا للكاراتيه

توجت نور أكرم، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن ٥٩ كجم، ببطولة أفريقيا للشباب، المقامة حاليًا في بوتسوانا، خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليو الجاري. الفترة من 11 حتى 16 يوليو الجاري. بهذا يحصل الفراعنة على الميدالية الذهبية الثانية خلال منافسات اليوم الثالث من البطولة. الثالث من البطولة. كانت مصر حققت في اليوم الأول للبطولة ١٠ ميداليات بواقع ٤ ذهبيات و٣ فضيات و٣ برونزيات، وفي اليوم الثاني ٩ ميداليات، بواقع ٣ ذهبيات و٣ فضيات و٣ برونزيات.

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