شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: حفل ختام أمم أفريقيا سيكون بنفس مستوى الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللواء على درويش، المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الدولي، وممثلي الشركة المعنية بتنظيم فعاليات حفل الختام الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية.

وحرص وزير الرياضة على متابعة فعاليات ومنافسات البطولة بداية من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكافة منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات صحفية اليوم الأحد ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز الذي ظهر به حفل الافتتاح وفعاليات التنظيم، وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية، وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.