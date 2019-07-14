شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه المجد السكندري وديًا بمعسكره المغلق في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم جهاز الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة اللواء ياسر سالم، الاتفاق مع الجهاز الإداري لفريق المجد السكندري، على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري حاليًا معسكره المغلق في برج العرب بالإسكندرية.

واتفق الطرفان على أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء غد الإثنين.

كان المصري قد خاض، الخميس الماضي، أولى مبارياته الودية بالمعسكر وهي المباراة التي جمعته بنظيره الرجاء المطروحي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما يلتقي الفريق في الخامسة مساء اليوم مع نظيره الترام السكندري في ثاني مبارياته الودية.