شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك في المران الصباحي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الصباحي، اليوم الأحد، على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي.
وانتظم سليمان في مران الفريق بعد وصوله أمس إلى المعسكر استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.
وكان الرباعي الدولي وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن قد انضموا للمعسكر بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية.
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