شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: متمسكون ببقاء طارق حامد.. ولم تصلنا عروض لضم أي لاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم وصول أي عرض رسمي لأي لاعب بالفريق طوال الأسابيع الماضية، وأن ما تردد عن عروض تلقاها لاعب وسط الفريق طارق حامد ولاعبون آخرون لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ومجرد أكاذيب هدفها ضرب استقرار الفريق قبل مباريات الأبيض المتبقية في الدوري.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن إدارة الزمالك متمسكة باستمرار طارق حامد مع الفريق، وأنه لا توجد أي نية على الإطلاق للرحيل، خاصة أنه من اللاعبين الرجال.
وأكد رئيس الزمالك أنه لم يتلق أي اتصال هاتفي من أي رئيس نادٍ عربي للتعاقد مع أي لاعب بالفريق، مشددًا على أن النادي لن يفرط في عناصره الأساسية بالفريق.
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