شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: توقيع كهربا لأي نادٍ «مستحيل».. وتحقيق طلباته «تدمير للفريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن عقد النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، سليم مليون في المائة، ولا توجد به أي ثغرة تتيح له الرحيل عن النادي.

وسافر «كهربا» إلى تركيا تمهيدًا للتعاقد مع أحد أندية الدوري هناك، معتذرًا للجمهور عن اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه أقدم عليها بعد عدة محاولات أجراها مع مسؤولي الزمالك لتعديل عقده وحصل على وعود بذلك لكنها لم تتحقق.

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وأوضح مرتضى منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن «كهربا من رابع المستحيل الانضمام لأي لاعب دون الحصول على موافقة الزمالك، وأي نادٍ سيقوم بالتوقيع له ستُوقع عليه غرامة مالية، ومنعه من القيد لمدة عام كامل، وسأطلب العقوبة المالية المناسبة لي».

وأضاف رئيس الزمالك أن كهربا حصل على جميع مستحقاته بشكل منتظم، ولا توجد له أي متأخرات على الإطلاق.

وأشار مرتضى منصور إلى أن اللاعب حصل على مستحقاته كاملة من قبل نادي الزمالك، وطلب الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض، لأن موافقة الإدارة على طلباته تدمير للفريق، خاصة أن أعلى راتب في الفريق لطارق حامد يصل إلى 7 ملايين جنيه.