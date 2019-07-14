شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي للثلاثي الدولي قبل المران المسائي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حصل الثلاثي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن، على راحة من المشاركة في المران الصباحي للأهلي، الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب لافينكا، بمعسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.
ومنح الجهاز الفني اللاعبين الثلاثة راحة بسبب الإجهاد، فيما شارك وليد سليمان بشكل طبيعي عقب وصول الدوليين للمعسكر أمس.
ومن المقرر خضوع الثلاثي لفحص طبي قبل المران المسائي الذي يخوضه الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة فريق أوكام الإسباني، غدًا الإثنين، في ثالث المباريات الودية استعدادا للمرحلة المهمة الحالية.
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