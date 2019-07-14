شكرا لقرائتكم صفوان السويكت يكسب الانتخابات ويفوز برئاسة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح صفوان السويكت منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم في انتخابات رئاسة نادي النصر التي جرت يوم السبت، بعد تأجيلها المرة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.

وحصل السويكت الذي تقدم بملفه لرئاسة نادي النصر في فترة الترشح الثالثة، على أكثر من 99% من أصوات الناخبين بعدما حصد 5463 صوتاً، بينما حصل نصر النصر على 7 أصوات وصالح الأطرم على 3 أصوات.

واختار السويكت في قائمته كلاً من سهيل القاسم نائباً للرئيس، وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.

