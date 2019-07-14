- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صفوان السويكت يكسب الانتخابات ويفوز برئاسة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح صفوان السويكت منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم في انتخابات رئاسة نادي النصر التي جرت يوم السبت، بعد تأجيلها المرة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.
وحصل السويكت الذي تقدم بملفه لرئاسة نادي النصر في فترة الترشح الثالثة، على أكثر من 99% من أصوات الناخبين بعدما حصد 5463 صوتاً، بينما حصل نصر النصر على 7 أصوات وصالح الأطرم على 3 أصوات.
واختار السويكت في قائمته كلاً من سهيل القاسم نائباً للرئيس، وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.
كانت هذه تفاصيل خبر صفوان السويكت يكسب الانتخابات ويفوز برئاسة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.