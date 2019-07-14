شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا و5 تحت السن فى قائمة الأندية للموسم الجديد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة، بشكل نهائى، على قيد كل نادٍ 25 لاعباً بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن فى الموسم المقبل للدورى ٢٠١٩ .٢٠٢٠ وسيتم إخطار الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقرر اتحاد الكرة مسبقاً بشكل رسمى فتح باب القيد للأندية للموسم الجديد يوم 29 يوليو من الشهر الجارى عقب انتهاء مباريات الدورى يوم 28 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الأخير للدورى.

وتقرر تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 48 ساعة أيضًا وجاءت كالتالى:



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الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك - الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون - الأهلي 24 يوليو

الأهلى - الزمالك 28 يوليو.