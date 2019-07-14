شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا و5 تحت السن فى قائمة الأندية للموسم الجديد للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة، بشكل نهائى، على قيد كل نادٍ 25 لاعباً بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن فى الموسم المقبل للدورى ٢٠١٩ .٢٠٢٠ وسيتم إخطار الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقرر اتحاد الكرة مسبقاً بشكل رسمى فتح باب القيد للأندية للموسم الجديد يوم 29 يوليو من الشهر الجارى عقب انتهاء مباريات الدورى يوم 28 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الأخير للدورى.
وتقرر تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 48 ساعة أيضًا وجاءت كالتالى:
الجونة - الزمالك 21 يوليو
الزمالك - الإسماعيلي 24 يوليو
المقاولون - الأهلي 24 يوليو
الأهلى - الزمالك 28 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 لاعبا و5 تحت السن فى قائمة الأندية للموسم الجديد للدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.