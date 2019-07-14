شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يوقع عقود بديل طارق حامد رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادى الزمالك، بشكل رسمى، على توقيع لاعب وسط جديد ليكون بديلاً لطارق حامد لاعب القلعة البيضاء الحالى، المنتظر رحيله خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وجاء حصول نادى الزمالك على توقيع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية بعد سلسلة من المفاوضات، حيث تواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس أمم أفريقيا الحالية.

وكشف مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، أن اللاعب وقع عقود انتقاله لصفوف الزمالك مع مسئولي القلعة البيضاء، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد توصل الناديين لاتفاق نهائى بخصوص بنود الصفقة.

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