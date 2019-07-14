7 معلومات عن مباراة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى الكان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في التاسعة مساء اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب مباراة الجزائر ونيجيريا منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر. الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الجزائر ونيجيريا في ظل العروض المميزة التي قدمها المنتخبان طوال مشوارهما بالبطولة، بالإضافة إلى التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها. ويبرز فى منتخب الجزائر الحارس رايس مبولحي الذي اهتزت شباكه مرة واحدة فى 5 مباريات بالمسابقة القارية، بجانب رياض محرز والمهاجم بغداد بونجاح وصخرة الدفاع جمال بن العمرى والمايسترو يوسف البلايلى، بينما يبرز في منتخب نيجيريا أليكس ايوبي وأوديون إيجالو. الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة: ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة الجزائر ونيجيريا Advertisements ـ المباراة تقام على استاد القاهرة الدولى ـ تأهل منتخب الجزائر إلى نصف النهائى بعد تخطى كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية ـ تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي بعد تخطى جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1 ـ خاض منتخب الجزائر 5 مباريات فى كان 2019، فاز في 4 وتعادل في واحدة ـ خاض منتخب نيجيريا 5 مباريات فى كان 2019، فاز فى 4 وخسر مباراة واحدة ـ سجل لاعبو منتخب الجزائر 10 أهداف، واهتزت شباكهم بهدف واحد فقط، وتحمل الجزائر لقب أقوى دفاع وهجوم فى البطولة حتى الآن.

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