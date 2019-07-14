شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد متولى ودونجا وبامبو وعواد أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بصفة رسمية غياب الرباعى "كريم بامبو ومحمود متولى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عواد"، لاعبو الإسماعيلى، عن مباراة فريقهم المقبلة مع الزمالك بسبب انقطاعهم عن التدريبات.

وأخرج الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر الرباعى المذكور من حساباته فى مباراة الزمالك.

وينتهى تعاقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، فيما تتبقى مباراة الزمالك المقرر لها 24 يوليو الجارى فى عقده والمؤجلة من الدورى، بينما انقطع محمود متولى مدافع الفريق عن التمرين بداعى إصابته واستمرار علاجه، فيما انقطع محمد عواد حارس الإسماعيلى عن المران للضغط على إدارة ناديه للموافقة على انتقاله للزمالك، فيما انقطع دونجا عن المران بداعى عدم حسم موقفه فى ظل اعارته من الزمالك للإسماعيلى وعدم تحويلها لبيع نهائى حتى الآن بالإضافة لوجود بند فى عقده يمنع الدراويش من إشراكه فى مواجهة الزمالك.

Advertisements

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".